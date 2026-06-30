Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert

Indien will Leiche von Spezialteam bergen lassen

Etwa 200 Leichen liegen noch immer am Mount Everest – die Bergung gestaltet sich jedoch oft schwierig und kostspielig. Doch nun soll die wohl berühmteste davon vom Berg gebracht werden. Indien hat eine Mission zur Bergung geplant. In einer Ausschreibung wird ein Spezialistenteam aus mindestens sechs Sherpas gesucht, die den Mount Everest bereits mehrfach bestiegen haben. In dem Dokument wird Morup als das Opfer angegeben – seine Identität „wurde durch ein vorheriges Überprüfungsverfahren im Rahmen einer früheren Ausschreibung/technischen Bewertung bestätigt“, heißt es in dem Dokument.