Maradona prophezeite 2018 Werbepausen bei der WM

Bei Mexiko lag Maradona daneben

Daneben lag Maradona mit der Einschätzung zu Mexiko. „Mexiko verdient es nicht. Wenn die Mexikaner gegen Brasilien oder Deutschland spielen. . . Boom, und sie sind draußen!“ Der Co-Gastgeber schaffte jedoch den Einzug ins Achtelfinale – mit vier Siegen und ohne Gegentor! Am Montag trifft man auf England. Deutschland hingegen musste gegen Paraguay im Sechzehntelfinale die Segel streichen, leckt zu Hause die Wunden.