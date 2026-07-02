Countdown läuft: Ganz Österreich im WM-Fieber!

„Wir haben noch nicht unser Leistungsmaximum erreicht“

Österreichs Fußball-Nationalteam hat heute die Chance auf eine Sternstunde. Die Österreicher gehen in Los Angeles als klarer Außenseiter ins WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien. Der als Turnierfavorit gestartete Europameister hat in Nordamerika bisher allerdings ebenfalls nicht restlos überzeugt. Die ÖFB-Auswahl rechnet sich Möglichkeiten aus. „Wir haben noch nicht unser Leistungsmaximum erreicht“, betonte Teamchef Ralf Rangnick.