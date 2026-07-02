Countdown läuft: Ganz Österreich im WM-Fieber!

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft bestreitet heute ihr erstes K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft seit 1954. Um 21 Uhr (MEZ) geht es in Los Angeles gegen Europameister Spanien. Tausende Fans werden Rot-Weiß-Rot live vor Ort unterstützen, aber auch bei den unzähligen Public Viewings in der Heimat steppt der Bär. Mit dem Liveticker der „Krone“ versäumen Sie nichts.
Die bisherigen Highlights des Tages:
Der Liveticker zum Matchtag:
„Wir haben noch nicht unser Leistungsmaximum erreicht“
Österreichs Fußball-Nationalteam hat heute die Chance auf eine Sternstunde. Die Österreicher gehen in Los Angeles als klarer Außenseiter ins WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien. Der als Turnierfavorit gestartete Europameister hat in Nordamerika bisher allerdings ebenfalls nicht restlos überzeugt. Die ÖFB-Auswahl rechnet sich Möglichkeiten aus. „Wir haben noch nicht unser Leistungsmaximum erreicht“, betonte Teamchef Ralf Rangnick.
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