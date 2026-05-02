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Wie Marken Sie in die Phishing-Falle locken

Digital
02.05.2026 18:14
Die weltweit vertrauenswürdigsten Marken sind das bevorzugte Einfallstor für Cyberkriminelle.
Die weltweit vertrauenswürdigsten Marken sind das bevorzugte Einfallstor für Cyberkriminelle.(Bild: nateejindakum - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht – dementsprechend überrascht es kaum, dass Cyberkriminelle abseits etwaiger Prinzen aus Nigeria oder der bislang unbekannten verstorbenen Tante aus Übersee vor allem auf renommierte Marken setzen, um ihre Opfer um ihr Geld und/oder ihre Daten zu bringen. Krone+ verrät, bei welchen Unternehmen Sie besonders skeptisch sein sollten.

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Phishing-Angriffe gehören nach wie vor zu den erfolgreichsten Formen der Cyberkriminalität und sind das bevorzugte Einfallstor für Kriminelle. Das Angeln nach Daten und in weiterer Folge Geld ist kostengünstig, leicht skalierbar und dementsprechend effizient. Weltweit werden Schätzungen zufolge jeden Tag allein 3,4 Milliarden Phishing-E-Mails versendet und etwa alle 20 Sekunden taucht eine neue Phishing-Website auf, die vom legitimen Original oftmals kaum zu unterscheiden ist.

Die Angreifer wissen dabei menschliche Schwächen und das in bekannte Unternehmen gesetzte Vertrauen geschickt für ihre Zwecke zu missbrauchen. Bei bestimmten Marken gilt es allerdings besonders vorsichtig zu sein ...

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