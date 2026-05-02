Wie Marken Sie in die Phishing-Falle locken

Phishing-Angriffe gehören nach wie vor zu den erfolgreichsten Formen der Cyberkriminalität und sind das bevorzugte Einfallstor für Kriminelle. Das Angeln nach Daten und in weiterer Folge Geld ist kostengünstig, leicht skalierbar und dementsprechend effizient. Weltweit werden Schätzungen zufolge jeden Tag allein 3,4 Milliarden Phishing-E-Mails versendet und etwa alle 20 Sekunden taucht eine neue Phishing-Website auf, die vom legitimen Original oftmals kaum zu unterscheiden ist.