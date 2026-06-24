Andy Burnham: So tickt der nächste Briten-Premier

Keir Starmer war vieles, aber mit Sicherheit kein gewiefter Kommunikator. Der scheidende Premier war während seiner zweijährigen Amtszeit nicht in der Lage, seinen Wählern klar zu vermitteln, was sein Plan für Großbritannien ist und wohin er das Land führen will. Starmer scheiterte daran, seine Landsleute emotional zu „packen“ und ihre Sorgen und Nöte wirklich zu verstehen. Seine unzähligen Kehrtwenden und Rückzieher trugen dazu bei, den Eindruck eines so unnahbar wie überforderten Leaders zu festigen.