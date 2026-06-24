Andy Burnham: So tickt der nächste Briten-Premier

Der Weg ist frei für Andy Burnham. Nach dem Rücktritt von Keir Starmer steht der 56-Jährige unmittelbar davor, der nächste britische Premierminister zu werden. Wer ist der Mann, der den schönen Spitznamen „König des Nordens“ trägt und Großbritannien aus der Krise führen soll?
Keir Starmer war vieles, aber mit Sicherheit kein gewiefter Kommunikator. Der scheidende Premier war während seiner zweijährigen Amtszeit nicht in der Lage, seinen Wählern klar zu vermitteln, was sein Plan für Großbritannien ist und wohin er das Land führen will. Starmer scheiterte daran, seine Landsleute emotional zu „packen“ und ihre Sorgen und Nöte wirklich zu verstehen. Seine unzähligen Kehrtwenden und Rückzieher trugen dazu bei, den Eindruck eines so unnahbar wie überforderten Leaders zu festigen.
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