Underdog Haiti jubelt über gleich zwei Zaubertore!

Dann hatte er auch noch das Auge für seinen Mitspieler Joseph. Der Stürmer von Ungarn-Klub Ferencvaros stand dort alleine vor Bono und verarbeitete den Pass schließlich mit der Ferse und trifft damit in die Maschen. Bono war mit dem Rücken noch dran, weshalb der Treffer schließlich noch als Eigentor gewertet wurde. Dem großen Jubel der Haitianer tat dies aber keinen Abbruch.