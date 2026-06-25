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Favorit kalt erwischt

Underdog Haiti jubelt über gleich zwei Zaubertore!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 00:58
Großer Jubel bei den Haiti-Fans im Stadion.
Großer Jubel bei den Haiti-Fans im Stadion.(Bild: AP/Erik S. Lesser)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Was für magische WM-Momente für Underdog Haiti. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Favorit Marokko ging man durch einen sehenswerten Treffer von Lenny Joseph in Führung. Bei Fans und Spielern brachen alle Dämme. Wenngleich der Treffer schließlich doch noch Marokko-Goalie Bono „zugesprochen“ wurde. Doch damit noch nicht genug ...

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Das hat sich Marokko anders vorgestellt. Immerhin kämpft der selbst ernannte WM-Geheimfavorit im abschließenden Gruppenspiel gegen Underdog Haiti noch um den Gruppensieg gegen Brasilien und Schottland. Deshalb wollte man gegen das „kleine“ Land aus der Karibik eigentlich schnell Fakten schaffen. 

Eigentlich – denn das Vorhaben ging gründlich in die Hose. Denn Haiti legte mutig los und verpasste durch einen Freistoß von Jean-Ricner Bellegarde in der achten Spielminute zunächst knapp den Führungstreffer. Doch nur gut zwei Minuten später zappelte der Ball dann doch im marokkanischen Tor. 

Jubel bei den Haitianern!
Jubel bei den Haitianern!(Bild: AP/Erik S. Lesser)

Sehenswerter Treffer
Großer Jubel bei den Akteuren auf dem Feld und bei den haitianischen Fans im Stadion. Zumal es auch noch ein sehenswerter Treffer war. Josue Casimir hatte auf dem rechten Flügel ordentlich Dampf gemacht und war seinen Gegenspielern enteilt. 

Dann hatte er auch noch das Auge für seinen Mitspieler Joseph. Der Stürmer von Ungarn-Klub Ferencvaros stand dort alleine vor Bono und verarbeitete den Pass schließlich mit der Ferse und trifft damit in die Maschen. Bono war mit dem Rücken noch dran, weshalb der Treffer schließlich noch als Eigentor gewertet wurde. Dem großen Jubel der Haitianer tat dies aber keinen Abbruch. 

Zaubertore am Fließband
Selbst durch den Ausgleich der Marokkaner von Achraf Hakimi (39.) ließ sich Haiti nicht entmutigen. Denn vier Minuten später ging der Außenseiter erneut in Führung – und das erneut sehenswert. Wilson Isidor zog aus rund 25 Metern ab und hämmerte die Kugel ins Kreuzeck. Fans und Spieler waren total aus dem Häuschen. 

Ein Traumtor von Wilson Isidor
Ein Traumtor von Wilson Isidor(Bild: AP/Jacob Kupferman)

Dass auch Marokko kurze Zeit später durch ein Zaubertor von Ismael Saibari konterte und erneut den Ausgleich erzielte, konnte die Jubelstimmung bei den Haiti-Fans nicht mehr stoppen. 

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