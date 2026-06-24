Forscher fanden Antikörper gegen West-Nil-Fieber

Bis heute gibt es weder eine spezifische Behandlung noch eine vorbeugende Therapie. Forscherinnen und Forscher aus dem italienischen Tessin rund um den Immunologen Davide Robbiani haben jetzt Blutproben von Menschen analysiert, die eine West-Nil-Infektion überstanden hatten. Dabei stießen sie auf zwei aussichtsreiche Antikörper: Der erste Antikörper mit der Bezeichnung W010 erwies sich in Tierversuchen als außergewöhnlich wirksam. Bereits geringe Mengen schützten Mäuse vor einer tödlichen Infektion. Der Schutz betraf nicht nur Ansteckungen, sondern funktionierte auch bis zu fünf Tage nach einer Infektion, wenn der Antikörper verabreicht wurde.