Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur Handy gespielt

Von Brücke gesprungen: Riesen-Suchaktion ausgelöst

Wien
24.06.2026 22:29
Großer Einsatz bei der Kaisermühlenbrücke an der Neuen Donau
Großer Einsatz bei der Kaisermühlenbrücke an der Neuen Donau(Bild: zVg)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Zahlreiche Einsatzkräfte – samt Schwimmern, zwei Booten und Helikoptern – haben am Mittwochabend in der Neuen Donau in Wien nach einem jungen Mann gesucht. Zeugen berichteten, er sei von der Kaisermühlenbrücke ins Wasser gesprungen, galt danach als vermisst. Doch kurze Zeit später tauchte der junge Gesuchte putzmunter wieder auf.

0 Kommentare

Mit einem Riesenaufgebot an Einsatzkräften waren Polizei, Feuerwehr und Berufsrettung an der Neuen Donau unter der Kaisermühlenbrücke im Einsatz. Augenzeugen zufolge kletterte dort ein junger Mann zuerst auf die Drahtseile über der Brücke und sprang von dort ins Wasser – aufgetaucht sei er nicht mehr. 

Der Mann sprang von der Kaisermühlenbrücke.
Der Mann sprang von der Kaisermühlenbrücke.(Bild: zVg)
Er war vorher auf die Drahtseile geklettert.
Er war vorher auf die Drahtseile geklettert.(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Polizei-Pressesprecherin Anna Gutt bestätigt gegenüber der „Krone“ den riesigen Einsatz. Es wurde auch mit Tauchern und einem Helikopter nach dem vermissten Schwimmer gesucht.

Vermisster spielte am Handy
Und siehe da: Man fand ihn – jedoch nicht im Wasser. Der junge Mann dürfte an einem anderen Uferabschnitt der Donau gesessen sein und gedankenverloren mit seinem Handy gespielt haben. Dass zig Einsatzkräfte in einer kostspieligen Aktion nach ihm suchten, sei ihm nicht aufgefallen ...

Lesen Sie auch:
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
24.06.2026
Zwei Tote an einem Tag
Nächste Tragödie! Mann (23) ertrank in Alter Donau
21.06.2026
Badedrama in Wien
Familienvater (39) ertrank vor Augen seiner Kinder
21.06.2026

Erst am vergangenen Wochenende war es in Wien zu zwei tragischen Badeunfällen gekommen: Ein 39-Jähriger ertrank vor den Augen seiner Kinder in der Alten Donau. Den Sturz von einem Partyboot überlebte ein 23-Jähriger nicht. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
24.06.2026 22:29
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donau
PolizeiFeuerwehr
BadeunfallWasser
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
20° / 32°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
20° / 32°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
19° / 31°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
18° / 32°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
18° / 33°
Symbol wolkenlos

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET im krone.tv-Interview.
Rekordwerte erwartet
„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
195.122 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
117.476 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.269 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1223 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1143 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
870 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Mehr Wien
Nur Handy gespielt
Von Brücke gesprungen: Riesen-Suchaktion ausgelöst
„Austro-Nobelpreis“
Quantenphysiker Markus Aspelmeyer ausgezeichnet
Drama auf Baustelle
Vom Dach in die Tiefe gestürzt: Arbeiter (21) tot
Auf einen Schlag
Bald vier Pflegehäuser weniger – das ist der Grund
Krone Plus Logo
Lenker verzweifeln
Diese Busse können nicht klimatisiert werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf