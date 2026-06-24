Von Brücke gesprungen: Riesen-Suchaktion ausgelöst

Vermisster spielte am Handy

Und siehe da: Man fand ihn – jedoch nicht im Wasser. Der junge Mann dürfte an einem anderen Uferabschnitt der Donau gesessen sein und gedankenverloren mit seinem Handy gespielt haben. Dass zig Einsatzkräfte in einer kostspieligen Aktion nach ihm suchten, sei ihm nicht aufgefallen ...