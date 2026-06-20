Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen

Auf YouTube wirkt es so einfach: Da präsentieren Roboter Kung-Fu-Tricks, sprinten durch Hindernisparcours oder spielen Fußball. Doch trotz rasanter Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz müssen Androiden noch viel lernen. In Laboren wie dem Autonomous Systems Lab der Technischen Universität (TU) Wien drücken sie die Schulbank, meistern Gehen, Hämmern, Putzen – und Darts spielen. Krone+ war für Sie vor Ort – und hat nachgefragt, wie es in der Robotik um den Forschungsstandort Österreich und Europa steht.