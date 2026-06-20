Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen

Auf YouTube wirkt es so einfach: Da präsentieren Roboter Kung-Fu-Tricks, sprinten durch Hindernisparcours oder spielen Fußball. Doch trotz rasanter Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz müssen Androiden noch viel lernen. In Laboren wie dem Autonomous Systems Lab der Technischen Universität (TU) Wien drücken sie die Schulbank, meistern Gehen, Hämmern, Putzen – und Darts spielen. Krone+ war für Sie vor Ort – und hat nachgefragt, wie es in der Robotik um den Forschungsstandort Österreich und Europa steht.
Gerade erst traf sich die internationale Robotik-Community zur Fachkonferenz ICRA – krone.at berichtete – mit 9000 Besuchern in Wien, nun folgte mit der Konferenz ARSO (Advanced Robotics and its Social Impacts) gleich die nächste hochkarätige Veranstaltung der Ingenieursvereinigung IEEE, bei der die Auswirkungen der Robo-Revolution auf unsere Gesellschaft besprochen wurden. Nebst Vorträgen gab es für die Konferenzteilnehmer auch eine Führung durch das Roboterlabor der TU Wien – mit einer Reihe erstaunlicher Demonstrationen. Krone+ war dabei.
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