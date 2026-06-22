LIVE ab 19 Uhr: Österreich gegen Argentinien

Arnautovic dürfte Sasa Kalajdzic als Solospitze ersetzen. Offen ist, wer in der durch den Ausfall von Christoph Baumgartner vakanten Zehnerposition aufgestellt wird. Gegen Jordanien fiel die Wahl auf Konrad Laimer – der Bayern-Profi kam aber nach seinem Wechsel auf die Linksverteidigerposition besser zur Geltung. Diesmal könnte seine Qualität bei der Balleroberung im Mittelfeld eher gefragt sein, weil die Argentinier die Kombinationen durchs Zentrum suchen. Oesen: „Man hat schon bei der EM gegen Frankreich und die Niederlande gesehen, dass es uns liegt, wenn es Räume und Umschaltsituationen gibt. Darüber definieren wir uns ja auch.“