Wie unsere Schulen mit der Gluthitze umgehen

Auch Bildungsstätten und die Schüler und Lehrer in ihnen stöhnen unter hohen Temperaturen. Für das Problem gibt es teils kreative Ansätze. Denn in den Räumlichkeiten gibt es Temperaturen um die 30 Grad. Die „Krone“ hat sich umgehört.
„Die Hitze im Kindergarten ist im Moment für alle schwer zu ertragen. In der blauen Gruppe haben wir schon am Vormittag 30 Grad“, so lautet eine Nachricht der Bildungsstätte St. Geogen/Attergau, die am Mittwoch an alle Eltern verschickt wurde und der „Krone“ vorliegt. „Der Bürgermeister hat schon mit Nachdruck versucht, ein Extrabudget für eine Klimaanlage zu bekommen, leider vergeblich“, heißt es weiter.
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