Wie unsere Schulen mit der Gluthitze umgehen

„Die Hitze im Kindergarten ist im Moment für alle schwer zu ertragen. In der blauen Gruppe haben wir schon am Vormittag 30 Grad“, so lautet eine Nachricht der Bildungsstätte St. Geogen/Attergau, die am Mittwoch an alle Eltern verschickt wurde und der „Krone“ vorliegt. „Der Bürgermeister hat schon mit Nachdruck versucht, ein Extrabudget für eine Klimaanlage zu bekommen, leider vergeblich“, heißt es weiter.