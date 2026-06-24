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ÖFB-Torte muss warten

Alaba feiert Geburtstag im Kreise seiner Familie

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.06.2026 23:12
David Alaba feiert seinen 34. Geburtstag mit seiner Familie.
David Alaba feiert seinen 34. Geburtstag mit seiner Familie.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Kapitän David Alaba hat seinen 34. Geburtstag am Mittwoch im Kreis seiner Familie verbracht. Weil Teamchef Ralf Rangnick der gesamten Mannschaft den Tag freigegeben hatte, wird das Geburtstagskind seine obligatorische Torte laut ÖFB-Angaben erst am Donnerstag erhalten. Alabas Lebensgefährtin Shalimar und die beiden gemeinsamen Kinder weilen seit nicht ganz zwei Wochen in Nordamerika.

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Seinen Geburtstag teilt sich Alaba mit Lionel Messi, dessen 39. Wiegenfest in Argentinien zwei Tage nach dem 2:0-Sieg gegen Österreich Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Für Alaba gab es auf Social Media neben dem ÖFB u. a. Gratulationen von seinen Ex-Klubs Austria Wien und Bayern München.

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Der Großteil des ÖFB-Kaders verbrachte den freien Tag in der Nähe des Teamcamps in Santa Barbara. Ausflüge nach Los Angeles, wie es sie in der Vorbereitung auf den WM-Auftakt vor einer Woche gegen Jordanien (3:1) noch gegeben hatte, waren nicht mehr gefragt.

Die Österreicher absolvieren am Donnerstagvormittag Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) noch ein Training in Kalifornien, ehe sie nach dem Mittagessen nach Kansas City abheben. Dort steht am Samstag (4.00 Uhr in der Nacht auf Sonntag MESZ – im sportkrone.at-Liveticker) das abschließende Gruppenspiel gegen Algerien auf dem Programm.

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