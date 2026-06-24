Alaba feiert Geburtstag im Kreise seiner Familie

Algerien-Showdown steht bevor

Der Großteil des ÖFB-Kaders verbrachte den freien Tag in der Nähe des Teamcamps in Santa Barbara. Ausflüge nach Los Angeles, wie es sie in der Vorbereitung auf den WM-Auftakt vor einer Woche gegen Jordanien (3:1) noch gegeben hatte, waren nicht mehr gefragt.