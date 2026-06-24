Nun fix: Dieser Stürmer verlässt die Mozartstadt

Fußball-Bundesligist WAC schwitzt, Verteidiger-Ass Wimmer liegt flach. Am Samstag steigt der erste Härtetest. Punkto Transfers? Bevor offensive Verstärkung kommt, muss Geld her – und da hängt alles von Thierno Ballo ab. Sein Manager erklärt die Zukunft. Zudem: Das sagt Coach Thomas Silberberger zu Dominik Fitz. Und ein Stürmer aus der Mozartstadt wäre zu haben . . .