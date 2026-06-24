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WAC spricht über Fitz

Nun fix: Dieser Stürmer verlässt die Mozartstadt

Fußball National
24.06.2026 21:57
(Bild: APA/KRUGFOTO)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Fußball-Bundesligist WAC schwitzt, Verteidiger-Ass Wimmer liegt flach. Am Samstag steigt der erste Härtetest. Punkto Transfers? Bevor offensive Verstärkung kommt, muss Geld her – und da hängt alles von Thierno Ballo ab. Sein Manager erklärt die Zukunft. Zudem: Das sagt Coach Thomas Silberberger zu Dominik Fitz. Und ein Stürmer aus der Mozartstadt wäre zu haben . . .

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Der WAC schwitzt in der Sommerhitze! Coach Thomas Silberberger bittet seine Jungs – aktuell sind’s 25 Feldspieler plus vier Torhüter – zweimal pro Tag zum Training. Um 9.30 Uhr wird am Platz geschuftet, am Nachmittag geht es in die Kraftkammer. „Wir trotzen den Temperaturen – jammern hilft nichts“, grinst Silberberger.

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