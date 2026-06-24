Kanada gegen die Schweiz ab 21 Uhr LIVE

Letzter Spieltag in der WM-Gruppe B: Kanada empfängt in Vancouver im direkten Duell um Platz eins die Schweiz. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Beide Mannschaften halten bei vier Punkten, die „Ahornblätter“ weisen jedoch das bessere Torverhältnis nach zwei Runden auf.
Kanada geht mit Personalsorgen in die entscheidende Partie um den Gruppensieg. Mittelfeldspieler Ismael Kone fehlt nach erlittenem Beinbruch gegen Katar für den Rest des Turniers. Trainer Jesse Marsch sagte, dass der Ausfall sein Team „im Turnier schwächt“.
Davies und Jones fraglich
Der Einsatz des angeschlagenen Kapitäns Alphonso Davies (Oberschenkel) ist ebenso fraglich wie jener von Verteidiger Alfie Jones (Knöchelverletzung). Beide Spieler könnten auch das dritte Gruppenspiel verpassen. Um Erster in Pool B zu werden, reicht dem Co-Gastgeber in Vancouver gegen die Schweiz ein Unentschieden.
Die Eidgenossen sind indes mit dem 4:1-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina endgültig in der WM angekommen. Mit vier Zählern im Gepäck wollen sie nun auch die Kanadier schlagen und Platz eins fixieren. Durch das offensive Pressing der Marsch-Truppe hofft die Elf von Coach Murat Yakin auf mehr Räume. Diese soll die Offensive um Sturmspitze Breel Embolo bespielen und ausnützen.
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