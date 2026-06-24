Veronica Ferres darf Oscar-Akademie beitreten

Es gibt auch weitere Sparten wie Regie, Kamera, Schnitt, Drehbuch und Musik. Neue Mitglieder dürfen künftig bei der Vergabe des bekannten Filmpreises abstimmen. Der Weg in die Akademie führt grundsätzlich über eine Oscar-Nominierung oder über andere Verdienste um den Film. Man kann sich nicht selbst bewerben, sondern wird von der Organisation vorgeschlagen.