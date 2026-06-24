Veronica Ferres darf Oscar-Akademie beitreten

Die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres (61) darf der Oscar-Akademie beitreten. Das teilte der Verband am Mittwoch (Ortszeit) mit und nannte zugleich weitere Namen wie Jacob Elordi und Jenna Ortega in der Schauspiel-Sparte.
Nominiert seien außerdem Josh O‘Connor, Mathieu Amalric, Mia Goth und Teyana Taylor. Insgesamt hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr 529 Filmschaffende als neue Mitglieder eingeladen. Darunter sind 95 Oscar-Nominierte, davon 21 Oscar-Gewinnerinnen und -gewinner.
Es gibt auch weitere Sparten wie Regie, Kamera, Schnitt, Drehbuch und Musik. Neue Mitglieder dürfen künftig bei der Vergabe des bekannten Filmpreises abstimmen. Der Weg in die Akademie führt grundsätzlich über eine Oscar-Nominierung oder über andere Verdienste um den Film. Man kann sich nicht selbst bewerben, sondern wird von der Organisation vorgeschlagen.
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