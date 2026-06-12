WM-Überblick: Torschützen, Scorer und Spielplan

König Fußball regiert wieder! Die erste WM-Teilnahme seit 1998 lässt auch in Österreich das Fußball-Fieber steigen. Damit man bei all der Euphorie den Überblick nicht verliert, hat die „Krone“ hier ein paar wichtige Daten parat. Wer führt in der Torschützenliste? Welcher ÖFB-Kicker hat die meisten Scorerpunkte? Hier gibt es die Antwort.