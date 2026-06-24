Schattenseite der KI

Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“

Digital
24.06.2026 07:00
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Im Brennpunkt-Medien-Talk mit Jana Pasching schlägt Ethikexperte und Professor an der Universität Luzern Peter G. Kirchschläger Alarm: Unsere digitale Selbstbestimmung steht zunehmend unter Druck. KI, Daten und Algorithmen könnten Verhalten analysieren und gezielt beeinflussen – oft, ohne dass es uns bewusst ist. So werde aus freier Entscheidung schleichend Fremdsteuerung, mit Folgen für Demokratie, Meinung und Alltag. Den Talk dazu sehen Sie im Video oben!

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