Schottland gegen Brasilien – ab 0 Uhr LIVE

Eine mögliche Rückkehr Neymars beunruhigte die Schotten vorerst nicht. „Ich fühle mich ziemlich wohl, gegen Neymar anzutreten, und ich freue mich darauf“, sagte Schottlands Verteidiger Jack Hendry. Auch wenn die Schotten bisher spielerisch nicht überzeugten, erfüllten sie mit drei Punkten aus zwei Spielen ihre Pflicht. Selbst im Falle einer Niederlage gegen Brasilien könnte die Mannschaft von Coach Steve Clarke hoffen, als einer der besten acht Gruppendritten den Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen.