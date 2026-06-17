Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“

Die Gefahren von TikTok, Instagram und Co. für Jugendliche werden unterschätzt: Im neuen krone.tv-Format „Brennpunkt Medien“ mit Jana Pasching schlägt André Wolf von Mimikama, ein Verein für Informationssicherheit und Medienkompetenz, Alarm: „Wir hätten längst Resilienz aufbauen müssen!“ Reine Verbote bringen laut Wolf nichts. Stattdessen fordert er eine frühe Aufklärung an Schulen und nimmt auch die Eltern in die Pflicht. Jugendliche müssten endlich lernen, digitale Risiken selbstständig zu erkennen. Den ganzen Talk zum Thema sehen Sie im Video oben! Die ganze Folge „Brennpunkt Medien“ sehen Sie hier.
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