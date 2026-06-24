Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen Digitalzwang

Seniorenrat fordert Recht auf analoge Alternativen

Web
24.06.2026 14:34
Laut Seniorenrat müsse es „immer die Wahlfreiheit geben – ohne Digitalisierungszwang“.
Laut Seniorenrat müsse es „immer die Wahlfreiheit geben – ohne Digitalisierungszwang“.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Seniorenrat fordert ein gesetzlich verankertes Recht auf analoge Alternativen. Alle staatlichen Leistungen und Förderungen sollen demnach nicht nur digital beantragt werden können, so die beiden Präsidentinnen Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

0 Kommentare

Die gleiche Verpflichtung soll auch Unternehmen treffen, die öffentliche Aufgaben im Auftrag des Staates erfüllen, wie etwa Post und ÖBB, oder Daseinsvorsorge betreiben, wie Banken und Versicherungen. „Es muss immer die Wahlfreiheit geben – ohne Digitalisierungszwang“, so Korosec. Viele ältere Menschen könnten ansonsten zurückgelassen werden.

Betroffen seien aber nicht nur Seniorinnen und Senioren, ergänzte Gerstorfer. Auch Menschen mit Behinderung, geringer Lese- und Schreibkompetenz, unzureichender Netzinfrastruktur oder jene, die bewusst auf digitale Technologien verzichten wollen, seien betroffen.

  Für diese Personengruppe brauche es telefonische, persönliche oder schriftliche Kontaktmöglichkeiten. Die Nutzung dieser Kommunikationsformen dürfe auch nicht zu Mehrkosten führen, so die Seniorenvertreterinnen. „Wir sind jetzt dabei, auf Bundesebene für dieses Vorhaben Druck zu machen, Informationen zu geben und zu überzeugen“, meinte Korosec.

Lesen Sie auch:
Die Prämie kann nur digital beantragt werden. Vor allem für ältere Personen stellt das eine ...
PVÖ mit Beschwerde
„Geräte-Retter-Prämie“ nur online beantragbar
20.02.2026
Viel Nachholbedarf
Hier werden Ältere noch immer diskriminiert
16.02.2026

Geräteretterprämie als Auslöser
Auslöser der Initiative sei dabei die Geräteretterprämie gewesen, die nur online beantragt werden konnte, schilderte Gerstorfer. Personen, die dies nicht konnten oder wollten, sei dann beschieden worden: „Lassen Sie sich halt helfen.“

Aus diesem Grund habe man beim ehemaligen Kanzleramts-Sektionschef Manfred Matzka ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem dieser zum Schluss gekommen sei, dass eine ausschließlich digitale Beantragung staatlicher Leistungen ohne analoge Alternative gleich gegen mehrere Rechtsgrundsätze bzw. Gesetze verstoße – angefangen vom Gleichheitsgrundsatz über das Behindertengleichstellungsgesetz bis zum Datenschutz.

Parallel zum Gesetz will der Seniorenrat auch Beschwerdestellen gegen Digitalzwang einrichten. Außerdem sollen freiwillige Digitalisierungsangebote ohne Verpflichtung zur digitalen Nutzung ausgebaut werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
24.06.2026 14:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
In den Laboratorien der Technischen Universität Wien lernen Roboter komplexe Handgriffe: Wir ...
Krone Plus Logo
Im Labor der TU Wien
Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
186.792 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
141.075 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
115.938 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1435 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1212 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1112 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Mehr Web
Gegen Digitalzwang
Seniorenrat fordert Recht auf analoge Alternativen
Nicht nur von Google
Hier gibt es bereits zahlreiche Serverfarmen
„#CheckDeinNetz“
Deutsche Handynutzer sollen Funklöcher melden
Amok-Fehlalarm
App löste Großeinsatz bei Kärntnern Schule aus
Countdown im Darknet
Hacker nehmen Wiener Flughafen ins Visier

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf