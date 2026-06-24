WM-Premiere für Sturms: Jetzt winkt die K.o.-Phase

Neun Spieler aus heimischer Bundesliga bei WM

Er ist der achte Spieler aus der Österreichischen Bundesliga, der bei der WM dabei ist. Die restlichen sieben Spieler sind Andres Andrade (Panama), Jacob Italiano (Australien) und Lee Tae-seok (Südkorea), Kerim Alajbegovic (Bosnien) sowie das ÖFB-Trio Alexander Schlager, Alessandro Schöpf und Sasa Kalajdzic. Yussef Nasrawe (Irak) flog kurz vor der WM aus dem Kader.