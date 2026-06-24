Emotionale Szenen um schwer verletztes Kanada-Ass

Emotionale Szenen rund um das abschließende WM-Gruppenspiel von Gastgeber Kanada. Ismael Kone, der nach einem Horrorfoul von Katars Assim Madibo einen Beinbruch erlitten hatte, wurde ins Stadion von Vancouver gebracht und von den Fans euphorisch empfangen. Auch Bayern-Legende Thomas Müller ließ sich zu einer herzlichen Geste hinreisen.
Trotz seiner schweren Verletzung will der Mittelfeldspieler sein Team weiter unterstützen. Deshalb ließ er es sich auch nicht nehmen, die Kanadier, trainiert von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch, im entscheidenden Spiel, um den Gruppensieg gegen die Schweiz anzufeuern.
Im Rollstuhl wurde der 24-Jährige ins Stadion gebracht und sogleich von großem Applaus und Anfeuerungsrufen der Fans empfangen. Ein emotionaler Moment rund um das wichtige Duell für die Gastgeber.
Schöne Aktion von Müller
Und auch „Magenta“ Experte und Bayern-Legende Thomas Müller ließ sich zu einer schönen Geste hinreisen. Er unterbrach die laufende Übertragung, um zu Kone zu eilen und ihm zu herzen. „Hey, alles Gute, Kumpel“, richtete Müller schließlich noch ein paar Worte zum schwer verletzten Kanada-Kicker.
Kone hatte beim 6:0-Sieg des Co-WM-Gastgebers gegen Katar in Vancouver einen Beinbruch erlitten. Er wurde anschließend operiert und ist nun in anderer Funktion Teil des Teams.
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