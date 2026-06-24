Emotionale Szenen um schwer verletztes Kanada-Ass

Schöne Aktion von Müller

Und auch „Magenta“ Experte und Bayern-Legende Thomas Müller ließ sich zu einer schönen Geste hinreisen. Er unterbrach die laufende Übertragung, um zu Kone zu eilen und ihm zu herzen. „Hey, alles Gute, Kumpel“, richtete Müller schließlich noch ein paar Worte zum schwer verletzten Kanada-Kicker.