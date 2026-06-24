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Nicht nur von Google

Hier gibt es bereits zahlreiche Serverfarmen

Oberösterreich
24.06.2026 14:00
Google errichtet in Kronstorf (OÖ) aktuell ein Rechenzentrum.
Google errichtet in Kronstorf (OÖ) aktuell ein Rechenzentrum.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Google baut im oberösterreichischen Kronstorf derzeit ein Mega-Rechenzentrum, doch bereits jetzt gibt es zahlreiche kleinere Serverfarmen – von der Linz AG bis zur Voestalpine. Und der Bedarf steigt weiter.

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Alle Augen blicken auf Google: Der Internetriese errichtet in Kronstorf ein großes Rechenzentrum – die „Krone“ berichtete. Es ist das erste des US-Tech-Konzerns, doch andere Unternehmen betreiben solche Serverfarmen in Oberösterreich schon längst.

„Ein Rechenzentrum ist ein für die Unterbringung von Computersystemen spezialisiertes Gebäude – wie ein Hotel für Computer“, erklärt Martin Madlo, Präsident der Austrian Datacenter Association, dem Verband der heimischen Rechenzentrumsbetreiber. „Wenn wir Applikationen am Smartphone oder in der Arbeit verwenden, landen all diese Daten letztendlich in einem Rechenzentrum und werden dort verarbeitet.“

Zitat Icon

Ein Rechenzentrum ist ein für die Unterbringung von Computersystemen spezialisiertes Gebäude, wo vom Zutritts- bis zum Brandschutz alles vorhanden ist.

Martin Madlo, Präsident der Austrian Datacenter Association

Bild: ADCA

Zehn „Hotels für Server“
Rund zehn solcher Serverfarmen gibt es in Oberösterreich bereits, schätzt Madlo. Die größten werden von der Linz AG – der Energieversorger hat zwei Rechenzentren in der Landeshauptstadt – sowie von der eww-Gruppe mit Standorten in Linz, Wels und Marchtrenk betrieben. Firmen können sich dort einmieten und Rechenleistung kaufen.

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Dazu kommen zahlreiche weitere Serverfarmen, die von Unternehmen wie etwa der Voestalpine direkt betrieben werden – dort laufen unternehmenseigene IT-Leistungen. Der Bedarf ist riesig: „Unter anderem wegen Künstlicher Intelligenz schätzt die EU-Kommission, dass sich die Rechenzentrumskapazität bis 2030 verdreifachen muss“, sagt Madlo.

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