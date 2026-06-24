Hier gibt es bereits zahlreiche Serverfarmen

Google baut im oberösterreichischen Kronstorf derzeit ein Mega-Rechenzentrum, doch bereits jetzt gibt es zahlreiche kleinere Serverfarmen – von der Linz AG bis zur Voestalpine. Und der Bedarf steigt weiter.
Alle Augen blicken auf Google: Der Internetriese errichtet in Kronstorf ein großes Rechenzentrum – die „Krone“ berichtete. Es ist das erste des US-Tech-Konzerns, doch andere Unternehmen betreiben solche Serverfarmen in Oberösterreich schon längst.
„Ein Rechenzentrum ist ein für die Unterbringung von Computersystemen spezialisiertes Gebäude – wie ein Hotel für Computer“, erklärt Martin Madlo, Präsident der Austrian Datacenter Association, dem Verband der heimischen Rechenzentrumsbetreiber. „Wenn wir Applikationen am Smartphone oder in der Arbeit verwenden, landen all diese Daten letztendlich in einem Rechenzentrum und werden dort verarbeitet.“
Ein Rechenzentrum ist ein für die Unterbringung von Computersystemen spezialisiertes Gebäude, wo vom Zutritts- bis zum Brandschutz alles vorhanden ist.
Martin Madlo, Präsident der Austrian Datacenter Association
Bild: ADCA
Zehn „Hotels für Server“
Rund zehn solcher Serverfarmen gibt es in Oberösterreich bereits, schätzt Madlo. Die größten werden von der Linz AG – der Energieversorger hat zwei Rechenzentren in der Landeshauptstadt – sowie von der eww-Gruppe mit Standorten in Linz, Wels und Marchtrenk betrieben. Firmen können sich dort einmieten und Rechenleistung kaufen.
Dazu kommen zahlreiche weitere Serverfarmen, die von Unternehmen wie etwa der Voestalpine direkt betrieben werden – dort laufen unternehmenseigene IT-Leistungen. Der Bedarf ist riesig: „Unter anderem wegen Künstlicher Intelligenz schätzt die EU-Kommission, dass sich die Rechenzentrumskapazität bis 2030 verdreifachen muss“, sagt Madlo.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.