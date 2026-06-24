Hier gibt es bereits zahlreiche Serverfarmen

Zehn „Hotels für Server“

Rund zehn solcher Serverfarmen gibt es in Oberösterreich bereits, schätzt Madlo. Die größten werden von der Linz AG – der Energieversorger hat zwei Rechenzentren in der Landeshauptstadt – sowie von der eww-Gruppe mit Standorten in Linz, Wels und Marchtrenk betrieben. Firmen können sich dort einmieten und Rechenleistung kaufen.