Dieses „Brötchen“ wird gerade zum Internet-Star

Prominente Patin für „Brötchen“

In Berlin erkannte man natürlich das Potenzial des Hippo-Babys und suchte neben dem besonders herzigen Namen auch gleich die passende, prominente Patin. Moderatorin Enie van de Meiklokjes, den TV-Zuschauern aktuell durch die Show „Das große Backen“ vertraut, übernahm die Patenschaft für das frischgebackene „Brötchen“ mit Freuden: „Zoo und Aquarium Berlin sind für mich ganz wichtige Institutionen. Ich bin in Potsdam aufgewachsen und lebe in Berlin, da gehören diese Orte einfach dazu“, sagte die Moderatorin. „Umso schöner ist es, jetzt selbst ein Teil davon zu sein.“