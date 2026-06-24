Deutsche Handynutzer sollen Funklöcher melden

Minister Wildberger: Starten „den großen Netztest“

Allerdings sind das eher theoretische Werte, da die allermeisten Handynutzer nur ein Smartphone mit einer SIM-Karte mit sich herumtragen und damit nur Zugang zu einem Handynetz haben. Betrachtet man die Netzbetreiber jeweils einzeln, so erreicht die Telekom laut Bundesnetzagentur 1,2 Prozent der Landesfläche nicht einmal mit 2G, 7,5 Prozent der Fläche nicht mit 4G und 12,1 Prozent der Fläche nicht mit 5G. Die Werte der Konkurrenten Vodafone und O2 sind schlechter. Die Abdeckung der Netzbetreiber hat sich in den vergangenen Jahren schrittweise verbessert, was im Digitalzeitalter samt vernetzter Maschinen und Internetanwendungen für Verbraucher wichtig ist.