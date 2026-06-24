Shilton vergibt Maradona für die „Hand Gottes“

Vor wenigen Jahren klang Shilton nicht ganz so versöhnlich. „Ich bin traurig, von seinem Tod in so jungem Alter zu hören. Er war zweifellos der größte Spieler, dem ich je gegenüberstand“, schrieb er zwar in einer Kolumne für die „Daily Mail“, beklagte aber zugleich Maradonas fehlenden Sportsgeist mit Blick auf das Handspiel von 1986. „Zu keinem Zeitpunkt hat er gesagt, dass er betrogen hat und dass er sich entschuldigen möchte. Stattdessen benutzte er seine ‘Hand Gottes‘-Aussage. Das war nicht richtig“, meinte Shilton damals.