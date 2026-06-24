GAK-Verteidiger verpasst drittes WM-Gruppenspiel

Hiobsbotschaft für Australien: Jacob Italiano fällt für das dritte WM-Gruppenspiel gegen Paraguay aus. Der 24-Jährige spielt auf Vereinsebene für den GAK.
Australien kämpft am Freitag (4 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Paraguay um den Einzug in die K.o.-Phase. Den Socceroos würde dafür ein Punkt reichen.
Adduktorenverletzung
Der 24-Jährige leidet an einer im Training erlittenen Adduktorenverletzung, wie Teamchef Tony Popovic am Mittwoch bekanntgab. Italiano stand in den beiden bisherigen WM-Partien Australiens in der Startformation.
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