Gang hochschalten! „Ist auch Pauls große Aufgabe“

Jannik Wanner, großer Cousin von Nationalteamspieler Paul Wanner, sprach mit der „Krone“ über die gemeinsame Kindheit, die gegenseitig ausgewählten Rückennummern und verriet, was ihm am 20-Jährigen besonders imponiert.
Vor knapp zehn Jahren machten sie gemeinsam die Fußballplätze im oberschwäbischen Amtzell unsicher. Jetzt sieht der eine dem anderen beim Kicken auf der großen WM-Bühne gegen Superstar Lionel Messi zu.
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