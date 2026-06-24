„Chancentod“ Kane: Der Rekord muss warten!

Autsch! Nach dem starken 4:2-Sieg gegen Kroatien mussten die Engländer einen Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft von Thomas Tuchel musste sich gegen Ghana mit einer Nullnummer begnügen. In der 85. Minute hätte Harry Kane zum Matchwinner avancieren können, doch der Superstar der Bayern vermurkste eine Top-Chance.