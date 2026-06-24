„Chancentod“ Kane: Der Rekord muss warten!

Ausgerechnet Harry Kane! Der Torschütze vom Dienst vergab gegen Ghana den Matchball stümperhaft. Der Bayern-Superstar hält damit – gleichauf mit Legende Gary Lineker – bei zehn WM-Treffern. Im letzten Gruppenspiel am Samstag gegen Panama hat Kane die nächste Chance, sich zum alleinigen Rekordhalter zu ballern.
Autsch! Nach dem starken 4:2-Sieg gegen Kroatien mussten die Engländer einen Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft von Thomas Tuchel musste sich gegen Ghana mit einer Nullnummer begnügen. In der 85. Minute hätte Harry Kane zum Matchwinner avancieren können, doch der Superstar der Bayern vermurkste eine Top-Chance.
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