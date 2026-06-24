Auf Trockenheit folgt Hitze: So geht es den Bauern

Ausgeprägte Trockenheit im Frühjahr und jetzt eine frühe, extreme Hitzewelle: Das Wetter treibt heuer auch den steirischen Bauern sprichwörtlich die Schweißperlen auf die Stirn. Das erste Mähen im Grünland verzögerte sich und ging mit Ertragseinbußen einher, von rund 30 Prozent in besten Berglagen bis zu 80 Prozent auf seichtgründigeren Böden.