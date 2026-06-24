Auf Trockenheit folgt Hitze: So geht es den Bauern

Erst zu wenig Regen, jetzt Temperaturen jenseits der 30 Grad – es ist wieder ein forderndes Jahr für Landwirte. Es gibt aber auch Hitze-Profiteure. Immerhin: Die Grundwassersituation ist in der Steiermark nach der extremen Trockenheit im Frühjahr wieder etwas besser.
Ausgeprägte Trockenheit im Frühjahr und jetzt eine frühe, extreme Hitzewelle: Das Wetter treibt heuer auch den steirischen Bauern sprichwörtlich die Schweißperlen auf die Stirn. Das erste Mähen im Grünland verzögerte sich und ging mit Ertragseinbußen einher, von rund 30 Prozent in besten Berglagen bis zu 80 Prozent auf seichtgründigeren Böden.
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