Mit Tempo und Kopfballstärke auf Italianos Spuren

Der WM-Auftritt von Jacob Italiano im australischen Team lässt die Realisten unter den GAK-Fans nach Ende des Turniers einen Transfer des 24-jährigen Flanken-Turbos erwarten – die sportliche Leitung hat sicherheitshalber eine Alternative an Bord geholt: Anderson dos Santos Gomes von BW Linz ist der historisch fünfte Brasilianer im roten Dress. Beim Test in Windischgarsten stand der Mann aus São Paolo gegen Slovan Bratislava in der Startelf. Am Ende setzten sich die Slowaken jedoch mit 1:0 durch.