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Neue GAK-Waffe:

Mit Tempo und Kopfballstärke auf Italianos Spuren

Fußball National
24.06.2026 19:15
Anderson (l.) fiel den GAK-Fans als unangenehmer Gegenspieler auf.
Anderson (l.) fiel den GAK-Fans als unangenehmer Gegenspieler auf.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Der fünfte brasilianische Legionär der GAK-Geschichte stellte sich der „Krone“ in perfektem Deutsch vor. Dabei erzählte Anderson auch, dass er noch in diesem Jahr den Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft stellen wird. In Windischgarsten gab es indes am Mittwoch im Test gegen Slovan Bratislava ein knappes 0:1.

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Der WM-Auftritt von Jacob Italiano im australischen Team lässt die Realisten unter den GAK-Fans nach Ende des Turniers einen Transfer des 24-jährigen Flanken-Turbos erwarten – die sportliche Leitung hat sicherheitshalber eine Alternative an Bord geholt: Anderson dos Santos Gomes von BW Linz ist der historisch fünfte Brasilianer im roten Dress. Beim Test in Windischgarsten stand der Mann aus São Paolo gegen Slovan Bratislava in der Startelf. Am Ende setzten sich die Slowaken jedoch mit 1:0 durch.

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