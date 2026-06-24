Gruppe C: Marokko gegen Haiti – ab 0 Uhr LIVE

Marokko geht als klarer Favorit in die Begegnung gegen Haiti. Trotzdem rechnet Coach Mohamed Ouahbi gegen das karibische Team nicht mit einem Selbstläufer. „Das ist das Schöne an der Weltmeisterschaft. All die verschiedenen Spielstile der Mannschaften, gegen die man antritt und mit denen man klarkommen muss“, sagte der Trainer. Aus den bisherigen beiden Spielen nahm Marokko – wie auch die Selecao – vier Punkte mit.