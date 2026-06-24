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WM im Ticker

Gruppe C: Marokko gegen Haiti – ab 0 Uhr LIVE

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.06.2026 06:18
Marokkos Achraf Hakimi
Marokkos Achraf Hakimi(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Letzter Spieltag in der Gruppe C bei der Fußball-WM. Marokko trifft auf Haiti, wir berichten ab 0 Uhr live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Marokko geht als klarer Favorit in die Begegnung gegen Haiti. Trotzdem rechnet Coach Mohamed Ouahbi gegen das karibische Team nicht mit einem Selbstläufer. „Das ist das Schöne an der Weltmeisterschaft. All die verschiedenen Spielstile der Mannschaften, gegen die man antritt und mit denen man klarkommen muss“, sagte der Trainer. Aus den bisherigen beiden Spielen nahm Marokko – wie auch die Selecao – vier Punkte mit.

Für Haitis Nationalteam folgt das nächste Topspiel. Gegen Brasilien wurde man zuletzt 0:3 abgefertigt, nun geht es gegen den WM-Vierten von 2022. Das karibische Team ist zwar bereits aus dem Turnier ausgeschieden, versprach aber, auch gegen die Marokkaner alles zu geben. Das große Ziel ist weiterhin der erste WM-Punkt in der Geschichte des Landes.

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