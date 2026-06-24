„Brennpunkt Medien“

Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?

Digital
24.06.2026 21:15
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Wer kontrolliert unser digitales Ich und wie viel Einfluss haben Algorithmen auf unsere Entscheidungen? In „Brennpunkt Medien“ geht es diesmal um das Thema der digitalen Selbstbestimmung. Dazu im Studio: Ethik-Experte Peter G. Kirchschläger. Außerdem im Fokus: Die KI-Revolution in den Klassenzimmern. Wenn Künstliche Intelligenz das Lernen übernimmt – welche Fähigkeiten brauchen unsere Kinder dann überhaupt noch für die Zukunft? Antworten und Einblicke dazu liefert Lukas Görög, KI-Experte und Gründer der Akademie für Künstliche Intelligenz. Brennpunkt Medien: immer mittwochs um 21.15 Uhr auf krone.tv. 

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