Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?

Wer kontrolliert unser digitales Ich und wie viel Einfluss haben Algorithmen auf unsere Entscheidungen? In „Brennpunkt Medien“ geht es diesmal um das Thema der digitalen Selbstbestimmung. Dazu im Studio: Ethik-Experte Peter G. Kirchschläger. Außerdem im Fokus: Die KI-Revolution in den Klassenzimmern. Wenn Künstliche Intelligenz das Lernen übernimmt – welche Fähigkeiten brauchen unsere Kinder dann überhaupt noch für die Zukunft? Antworten und Einblicke dazu liefert Lukas Görög, KI-Experte und Gründer der Akademie für Künstliche Intelligenz. Brennpunkt Medien: immer mittwochs um 21.15 Uhr auf krone.tv.