620 Insassen, 112 Planstellen: „Ist hoffnungslos!“

Zum Rundumschlag holten am Mittwoch Tiroler Vertreter von Justiz und Polizei aus. Sie kritisierten die derzeitigen Zustände massiv und zerpflückten zugleich die Regierungspläne. Startschwierigkeiten gibt es hingegen bei den Bodycams in der Justizanstalt Innsbruck.
„In der Justizanstalt Innsbruck sind aktuell rund 620 Insassen – und das bei einer erlaubten Belegung von 460 Inhaftierten. Planstellen in Vollbesetzung gibt es 160, doch zieht man Krankenstände, Karenzierungen und Co. ab, sprechen wir von 112. Hiervon müssen jedoch noch die Verwaltungsbeamten abgezogen werden. Das ist nicht normal, das ist nicht durchführbar, sondern das ist ein totaler Wahnsinn“, rechnete FP-Landesparteichef Markus Abwerzger, der auch Strafverteidiger ist, vor.
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