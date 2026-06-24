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„Weltbester Goalie“

Verrückt! Trinken die Schotten auch Miami leer?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.06.2026 21:55
Schottlands Fans tranken bereits die Bars in Boston leer – ist jetzt Miami dran?
Schottlands Fans tranken bereits die Bars in Boston leer – ist jetzt Miami dran?(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Schottland fordert bei der WM in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den fünffachen Weltmeister Braslien in Gruppe C. Für beide ist noch alles möglich – einzig Haiti ist bereits aus dem Rennen um die Aufstiegsplätze. Vorm Match machten die schottischen Fans in Miami auf sich aufmerksam. Am Platz treffen zwei ehemalige Teamkollegen des FC Liverpool, die gemeinsam alles gewannen, aufeinander.

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Geht jetzt auch Miami das Bier aus? Den schottischen Fans kann man das definitiv zutrauen. Schon nach dem 1:0-Sieg über Haiti – der erste schottische WM-Sieg seit 36 (!) Jahren – wurde in Boston tatsächlich so lange gefeiert, bis kein Bier mehr da war. . .

Der 1:0-Sieg über Haiti wurden von den schottischen Fans im und außerhalb des Stadions ...
Der 1:0-Sieg über Haiti wurden von den schottischen Fans im und außerhalb des Stadions frenetisch bejubelt.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wartet um Mitternacht nun aber eine der wohl schwierigste Aufgaben bei dieser WM: Brasilien. Dennoch konnte sich ein internationaler Reporter die Frage an Schottland-Kapitän Andrew Robertson nicht verkneifen, wie hoch dieser die Chance sieht, dass auch Miami bei einem Sieg über Brasilien am Ende ohne Bier dastehen würde. 

„The Tartan Army“

Die schottischen Fans werden „The Tartan Army“ genannt, weil sie seit den 1970er-Jahren in großer Zahl zu allen Auswärtsspielen reisen und dabei meist die traditionelle schottische Kleidung aus „Tartan“ (karierte Stoffmuster der schottischen Clans) tragen.

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Wenn wir es schaffen, Brasilien zu schlagen, werden sicher einige Bier getrunken.

Andrew ROBERTSON, Schottland-Kapitän

„Das sind die Fragen, die ich mag. Ich habe immer gesagt, dass unsere Fans die besten der Welt sind. Überall wo sie hingehen, werden sie gemocht. Das hat man in Boston schon gesehen – jetzt sind sie traurig, dass die ,Tartan Army‘ weg ist. Aber ja. Wenn wir es schaffen, Brasilien zu schlagen, werden sicher einige Bier getrunken“, lachte der 32-jährige.

Schottland-Kapitän Andrew Robertson war bei der Pressekonferenz vorm Brasilien-Match gut drauf.
Schottland-Kapitän Andrew Robertson war bei der Pressekonferenz vorm Brasilien-Match gut drauf.(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

274-mal gemeinsam am Feld
Der ehemalige Verteidiger des FC Liverpool – er wechselte ja nach der abgelaufenen Saison zu Tottenham – muss dabei gegen einen seiner Ex-Teamkollegen ran. Mit Brasilien-Goalie Alisson Becker bestritt „Robbo“ großteils in der erfolgreichen Ära unter Jürgen Klopp nämlich ganze 274 Partien. Einzig mit Mohamed Salah und Virgil van Dijk stand Robertson in seiner Karriere öfter am Platz. Und Alisson teilte sich überhaupt nur mit Salah öfter das Spielfeld als mit Robertson.

Gemeinsam gewann das Duo von 2018 bis 2026 mit Liverpool neun Titel, darunter die Champions League (2019) sowie die Premier League (2020 unter Jürgen Klopp, 2025 unter Arne Slot).

Alisson Becker geht mit Brasilien auf Titeljagd.
Alisson Becker geht mit Brasilien auf Titeljagd.(Bild: GEPA)

„Hoffe, dass er öfter hinter sich greift“
„Er ist der Beste der Welt. Ein unglaublicher Torhüter und ein noch besserer Mensch – ich schätze ihn sehr und bin froh, ihm und seiner Familie sehr nahe zu sein“, streute Robertson seinem ehemaligen Teamkollegen vor dem Duell Rosen, war aber auch zu scherzen zumute: „Klar hoffe ich, dass er diesmal das eine oder andere Mal öfter hinter sich ins Tor greift als sonst.“

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Alisson kann‘s definitiv mit Humor nehmen. Denn einerseits ist er mit seinen Brasilianern haushoher Favorit, andererseits teilt der 33-Jährige auch selbst gerne freundhschaftlich aus. So scherzte er einst in einem Interview mit einem portugiesischen Medium über Robertsons schottischen Akzent: „Ich habe gesagt, dass er viel redet, nicht, dass ich alles verstehe, was er sagt.“

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