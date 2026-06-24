Verrückt! Trinken die Schotten auch Miami leer?

„Hoffe, dass er öfter hinter sich greift“

„Er ist der Beste der Welt. Ein unglaublicher Torhüter und ein noch besserer Mensch – ich schätze ihn sehr und bin froh, ihm und seiner Familie sehr nahe zu sein“, streute Robertson seinem ehemaligen Teamkollegen vor dem Duell Rosen, war aber auch zu scherzen zumute: „Klar hoffe ich, dass er diesmal das eine oder andere Mal öfter hinter sich ins Tor greift als sonst.“