Prozess gegen Cousin Assads in Syrien begonnen

Ihm wird zudem vorgeworfen, den Gruppen „Waffen, Munition, Geld und logistische Unterstützung“ zur Verfügung gestellt zu haben. Diese sollen an Einsätzen in Ost-Ghouta in der Nähe von Damaskus beteiligt gewesen sein, das bis 2018 als Oppositionshochburg galt. Bei den Einsätzen sei eine „große Zahl von Zivilisten getötet worden“, heißt es in der Anklageschrift. Al-Assad werden auch „Aufrufe zum Mord und zur Gewalt“ sowie Schmuggel und Drogenhandel zur Last gelegt. Er soll seine Zugehörigkeit zur Familie des Machthabers ausgenutzt haben, um beispielsweise zu plündern und Menschen zu erpressen.