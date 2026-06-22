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Ski-Ort trauert

Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet

Steiermark
22.06.2026 18:00
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Schock und Trauer im steirischen WM-Ort Schladming: Der bekannte Gastronom Thomas Knaus und seine Freundin Katrin kamen bei einem schrecklichen Unfall in Salzburg ums Leben. „Ein schwerer Schlag für unsere Region“, sagt Tourismus-Chef Mathias Schattleitner.

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Wie ein Lauffeuer verbreitete sich in Schladming die Nachricht vom Tod des Inhabers des bekannten Aprés-Ski-Lokals Almrausch auf der Planai. Kult-Wirt Thomas Knaus (48) und seine 37-jährige Freundin Katrin, eine gebürtige Oberösterreicherin, waren am Sonntagnachmittag bei einem verheerenden Unfall auf der Ennstalstraße in Radstadt (Salzburg) ums Leben gekommen.

Die beiden waren auf ihrem Motorrad aus noch ungeklärter Ursache mit dem Pkw eines deutschen Ehepaars (66 und 68 Jahre) kollidiert und noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Autoinsassen wurden verletzt ins Spital eingeliefert.

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„Ein Unternehmer mit Herzblut“
In Schladming herrscht nun tiefe Trauer. Tourismus-Chef Matthias Schattleitner zur „Krone“: „Wir sind geschockt, es ist ein schwerer Schlag für unsere touristische Region. Thomas Knaus war ein Unternehmer mit Herzblut, der von der Pike auf alles selbst gemacht hat. Er war so erfolgreich, weil die Leute seinen Einsatz überaus geschätzt haben.“

Schladmings Tourismus-Boss Mathias Schattleitner
Schladmings Tourismus-Boss Mathias Schattleitner(Bild: Krone KREATIV/Schladming-Dachstein/Martin Huber, Christian Jauschowetz)

Diese Nachricht sei für alle im WM-Ort schwer verdaulich, ist der Geschäftsführer des Tourismusverbands Schladming-Dachstein tief betroffen: „Vor einem Jahr ist bereits Christian Steiner vom Pichlmayrgut ums Leben gekommen, und jetzt haben wir eine weitere Persönlichkeit verloren.“

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