Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet

„Ein Unternehmer mit Herzblut“

In Schladming herrscht nun tiefe Trauer. Tourismus-Chef Matthias Schattleitner zur „Krone“: „Wir sind geschockt, es ist ein schwerer Schlag für unsere touristische Region. Thomas Knaus war ein Unternehmer mit Herzblut, der von der Pike auf alles selbst gemacht hat. Er war so erfolgreich, weil die Leute seinen Einsatz überaus geschätzt haben.“