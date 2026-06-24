Top-Polizist stolpert über heikle Fahrschul-Affäre

Darf ein Polizist jederzeit amtshandeln? Jeden Mitbürger nach seinem Ausweis fragen und mit der Dienstmarke wedeln? Fragen, die sich bei einem Prozess in Kärnten stellen: Ein Beamter hatte ausgerechnet jene Fahrschule auf dem Kieker, bei der seine Tochter bei der Führerscheinprüfung durchgefallen war – zweimal.
Schon einmal ist die Tochter eines Kärntner Polizisten bei der Fahrprüfung durchgefallen. Als es auch beim zweiten Mal nicht klappte, weil die 18-Jährige zum Missfallen des Prüfers und des Fahrlehrers mit flotten 60 km/h durch eine 30er-Beschränkung bretterte, häuften sich einige Merkwürdigkeiten.
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