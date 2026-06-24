Nach Horrorcrash lebt Daniels Olympia-Traum weiter

Wie die meisten Sportler träumt auch Skibergsteiger Daniel Ganahl seit Kindesbeinen von einer Teilnahme an Olympischen Spielen. Ein schrecklicher Trainingsunfall auf dem Rennrad ließ für den Vorarlberger den Traum von einem Start in Mailand/Cortina 2026 platzen. Trotz dieses Rückschlags scheint der 29-Jährige seinem großen Ziel so nahe zu sein, wie noch nie zuvor.