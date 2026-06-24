Bosnien-Herzegowina gegen Katar ab 21 Uhr LIVE

Letzter Spieltag in der WM-Gruppe B: In Seattle stehen sich Bosnien-Herzegowina und Katar gegenüber – mit je einem Zähler bisher müssen beide Teams auf Sieg spielen, um die K.-o.-Phase zu erreichen. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei (siehe Ticker unten).
Hier gibt es den Liveticker:
Die jüngsten Auftritte der beiden Teams verliefen enttäuschend: Bosnien unterlag der Schweiz deutlich, Katar ging gegen Kanada nach zwei Roten Karten mit 0:6 unter. Beim Italien-Bezwinger hofft man auf eine erstarkte Offensivabteilung.
Edin Dzeko, Ermedin Demirovic und auch Kerim Alajbegovic haben im bosnischen Spiel bisher kaum Eindruck hinterlassen. „Es ist noch nichts verloren. Aber natürlich müssen wir jetzt gewinnen, um weiterzukommen“, meinte Teamchef Sergej Barbarez. Er muss in Seattle auf den gesperrten Tarik Muharemovic verzichten.
Die Katarer müssen Homam Ahmed und Assim Madibo vorgeben. Der Gastgeber von 2022 wirkt wie eines der schwächsten Teams dieser WM und geht als Außenseiter in die Partie. Der spanische Trainer Julen Lopetegui strich hervor, dass sein Team die Teilnahme verdient habe.
„Es gibt andere Länder, große Länder, die die WM nur im Fernsehen verfolgen – und wir sind hier. Und nun haben wir ein Finale vor uns.“ Auf den Sieger wartet ein mögliches Sechzehntelfinale gegen Co-Gastgeber USA.
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