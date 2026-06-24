Trump kassiert wieder Niederlage vor Gericht

Wer in den Vereinigten Staaten wählen will, muss sich aktiv registrieren. Das geht je nach US-Bundesstaat beispielsweise online über eine Staatswebsite, persönlich am Wahltag direkt im Wahllokal oder über eine Registrierung bei der Führerscheinstelle. Die einzelnen Bundesstaaten haben nämlich kein Einwohnerregister. Nicht wahlberechtigt sind häufig verurteilte Straftäterinnen und Straftäter, Menschen mit geistigen Behinderungen und in allen Fällen Personen, die in US-Außengebieten wie Guam und Puerto Rico leben. Ein Alter von mindestens 18 Jahren und eine US-amerikanische Staatsbürgerschaft sind zudem Voraussetzung. Trump fordert, dass die Staatsbürgerschaft direkt bei der Registrierung nachgewiesen werden muss. Er will zudem das Recht auf Staatsbürgerschaft durch Geburt abschaffen, womit sich bereits der Oberste Gerichtshof des Landes befasst hat.