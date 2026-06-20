Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht

Sie turnen agil durch Hindernisparcours, lernen dank Künstlicher Intelligenz aus ihren Fehlern und Tech-Milliardäre wie Elon Musk pumpen Milliarden in ihre Entwicklung: (Humanoide) Roboter erleben momentan einen veritablen Hype. Doch hält dieser einem Realitätscheck stand? Krone+ hat für Sie bei den renommierten Robotikexperten Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien nachgefragt.
Anfang Juni gastierte die wichtigste Fachkonferenz für Robotik in Wien, kurz darauf traf sich die Robotikwelt zur ARSO (Advanced Robotics and its Social Impacts) abermals in der Bundeshauptstadt – (mit)organisiert von Dongheui Lee und Christian Ott von der TU Wien. Für die beiden waren es entsprechend intensive Wochen, trotzdem nahmen sich die Professoren der Technischen Universität Wien Zeit für ein Interview – in dem sie detailliert offenlegen, wie es in der Robotik und KI im internationalen Vergleich um Europa steht, wie die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern kann und was die Robotik in Zukunft noch alles für uns bereithält.
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