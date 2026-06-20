Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht

Anfang Juni gastierte die wichtigste Fachkonferenz für Robotik in Wien, kurz darauf traf sich die Robotikwelt zur ARSO (Advanced Robotics and its Social Impacts) abermals in der Bundeshauptstadt – (mit)organisiert von Dongheui Lee und Christian Ott von der TU Wien. Für die beiden waren es entsprechend intensive Wochen, trotzdem nahmen sich die Professoren der Technischen Universität Wien Zeit für ein Interview – in dem sie detailliert offenlegen, wie es in der Robotik und KI im internationalen Vergleich um Europa steht, wie die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern kann und was die Robotik in Zukunft noch alles für uns bereithält.