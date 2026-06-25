HOT IN THE CITY: Vikings heizen Wien ein!

Unschlagbar, heiß, voller Action: Die Vienna Vikings stürmen als einziges unbesiegtes AFL-Team in die heiße Saisonphase. Jetzt warten die letzten drei Heimspiele des Sommers – mit Touchdowns, Top-Stimmung und Gänsehaut-Garantie!
Am 11. Juli empfangen die Vikings die Paris Lights im Wiener Sport-Club Stadion. Dabei wartet gleich das nächste Highlight auf alle Football-Fans: Mit NFL-Star Bernhard Raimann, Ex-NFL-Profi Björn Werner und Colts-Maskottchen Blue zieht ein Hauch der NFL in Wien ein. Ein Game Day mit den Indianapolis Colts, den man nicht verpassen sollte.
Weiter geht‘s am 8. August gegen die Panthers Wroclaw. Die Polen gehören seit Jahren zu den stärksten Teams Europas und werden alles daran setzen, sich für die Niederlage gegen die Vikings zu revanchieren. Perfekte Voraussetzungen für ein internationales Football-Spektakel.
Den Abschluss des Heimspiel-Sommers bilden die Firenze Red Lions am 22. August. Beim Family Day präsentiert von VERBUND erwartet die Fans nicht nur Spitzen-Football, sondern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein.
Zusätzlich steht im Sommer auch noch der zweite, sehr beliebte „Salute to Service“-Game Day präsentiert vom Bundesheer auf dem Programm.
Bester Football – Bester Game Day!
Wer schon einmal bei einem Vikings Game Day dabei war, weiß: Hier bekommt man weit mehr als nur Sport. Tausende Fans, spektakuläre Touchdowns, mitreißende Stimmung, Musik, Food Areas, Fan-Zonen und Entertainment für die ganze Familie machen jeden Spieltag zu einem echten Event.
Die Vienna Vikings zählen zu den erfolgreichsten Football-Organisationen Europas und verfolgen auch 2026 nur ein Ziel: die europäische Krone. Mit der Unterstützung ihrer Fans im Rücken wollen sie die perfekte Regular Season vollenden und sich die bestmögliche Ausgangsposition für die Playoffs sichern.
Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für ein Sommer-Date mit den Vienna Vikings!
Besonders attraktiv: Mit dem Aktionscode Krone50 gibt es eine exklusive Ticketaktion. Beim Kauf einer Eintrittskarte erhältst du ein zweites Ticket kostenlos dazu. Einfach Code eingeben, Freunde oder Familie mitnehmen und gemeinsam im Wiener Sport-Club Stadion Football auf höchstem europäischen Niveau erleben.
Also: Hot in the City! Sichere dir jetzt deine Tickets und werde Teil der #PurpleReign. Die letzten drei Heimspiele des Sommers warten - und ganz Wien ist eingeladen.