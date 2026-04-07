Warum vegane Ernährung immer noch so polarisiert

Kaum ein Ernährungsthema löst so schnell Emotionen aus wie Veganismus. Für die einen ist es modern, bewusst und zukunftsorientiert. Für die anderen klingt es nach Verzicht, Ideologie oder erhobenem Zeigefinger. Genau deshalb hat vegane Ernährung bis heute oft ein schlechtes Image, obwohl sie längst mitten im Alltag angekommen ist. Ein Teil des Problems liegt schon ganz am Anfang: Viele sprechen über Ernährung, ohne überhaupt genau zu unterscheiden, um welche Ernährungsformen es sich handelt.