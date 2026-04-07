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Warum vegane Ernährung immer noch so polarisiert

Ernährung & Wohlfühlgewicht
07.04.2026 15:00
Essen sollte kein Entweder-Oder sein, sondern ein abwechslungsreicher Genuss.
Essen sollte kein Entweder-Oder sein, sondern ein abwechslungsreicher Genuss.(Bild: Prostock-studio - stock.adobe.com)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Vegane Ernährung hat immer noch ein schlechtes Image. Oft wird sie als Verzicht oder Ideologie gesehen, dabei geht es um Genuss und Vielfalt. Warum das Schwarz-Weiß-Denken auch in diesem Fall nicht der beste Weg ist, erklärt Abnehmcoach Ursula Vybiral. Worauf wir vielmehr achten sollten!

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Kaum ein Ernährungsthema löst so schnell Emotionen aus wie Veganismus. Für die einen ist es modern, bewusst und zukunftsorientiert. Für die anderen klingt es nach Verzicht, Ideologie oder erhobenem Zeigefinger. Genau deshalb hat vegane Ernährung bis heute oft ein schlechtes Image, obwohl sie längst mitten im Alltag angekommen ist. Ein Teil des Problems liegt schon ganz am Anfang: Viele sprechen über Ernährung, ohne überhaupt genau zu unterscheiden, um welche Ernährungsformen es sich handelt.

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