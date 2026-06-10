Dicke Männer haben oft wenig Problembewusstsein

Eiweiß in jede Mahlzeit einbauen

Höhere Proteinzufuhr fördert Sättigung, erleichtert die Kalorienkontrolle und hilft, Muskelmasse beim Abnehmen zu erhalten. Jede Hauptmahlzeit nach dem „Protein + Gemüse-Prinzip“ bauen: z. B. Huhn, Fisch, Skyr, Tofu oder Eier plus viel Gemüse und eine moderate Portion Kohlenhydrate. Protein unterstützt Sättigung, Gemüse senkt die Energiedichte der Mahlzeit.

Viel trinken, aber flüssige Kalorien vermeiden

Wasser und ungesüßter Tee sind die beste Wahl, empfehlenswert sind 2 bis 3 Liter pro Tag. Softdrinks und Bier als Standardroutine vermeiden. Flüssige Kalorien (besonders Bier und Softdrinks) werden oft unterschätzt und fördern Übergewicht, da sie den Blutzucker schnell ansteigen lassen, ohne Sättigung zu bieten – bei Männern häufig durch regelmäßiges Biertrinken problematisch. Ein 0,5-Liter-Bier bringt ca. 200 kcal, ohne dass man es merkt. Deshalb bei Durst lieber zum Wasser und Mineralwasser greifen!