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Porno-Paradoxon: Warum sie profitiert und er nicht

Intim
20.07.2026 18:13
Männer und Frauen schauen Pornos, die Auswirkungen sind jedoch ganz unterschiedlich.
Männer und Frauen schauen Pornos, die Auswirkungen sind jedoch ganz unterschiedlich.(Bild: Dmitri Maruta – stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Millionen Menschen streamen täglich explizite Medien – die Auswirkungen auf die sexuelle Gesundheit und Zufriedenheit bei Männern und Frauen sind  jedoch ganz unterschiedlich, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt. Krone+ über das „Porno-Paradoxon“ und seine möglichen Ursachen.

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Ob aus Langeweile, zur Entspannung, um sich Anregungen zu holen oder vor allem zur Selbstbefriedigung: Fast zwei von drei Männern (60,8 Prozent) und eine von drei Frauen (35,7 Prozent) in Österreich schauen regelmäßig Pornos, wie eine repräsentative marketagent-Umfrage unter Erwachsenen zwischen 18 und 69 Jahren Anfang 2025 ergab.

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