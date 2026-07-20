Je erfolgreicher du bist, desto böser die Kritik

Sepp Straka beendete die British Open im Royal Birkdale Golf Club in Southport auf Platz 67. Damit fällt seine heurige Major-Bilanz mit Rang 41 beim US Masters und den verpassten Cuts bei der PGA Championship und den US Open erneut bescheiden aus. Bei den großen Turnieren flutscht es seit Platz zwei bei den British Open 2023 nicht mehr. Das ärgert den Wiener selbst am meisten.