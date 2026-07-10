Lässt sich Krebs mit spezieller Ernährung stoppen?

Im Internet kursieren zahlreiche Versprechen, dass sich Krebserkrankungen tatsächlich durch den Verzicht auf Zucker oder dank spezieller Diäten bezwingen lassen. Zwei Ernährungsexperten erklären, was wissenschaftlich belegt ist – und warum falsche Hoffnungen sogar sehr gefährlich werden können.
Kaum fällt die Diagnose Krebs, beginnt für viele Betroffene die Suche nach Möglichkeiten, selbst aktiv gegen die Erkrankung vorzugehen. Neben Operation, Chemotherapie oder Bestrahlung rückt dabei häufig die Ernährung in den Mittelpunkt. Vor allem im Internet kursieren zahlreiche Versprechen: Zucker soll Tumore nähren, Fastenkuren Krebszellen schwächen und spezielle Krebsdiäten den Tumor regelrecht „aushungern“. Die Vorstellung klingt verlockend. Doch genau hier klaffen Wunsch und wissenschaftliche Realität weit auseinander.
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