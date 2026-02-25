Ab wann Sie in Österreich als Gutverdiener gelten!

Über Experten des Finanzministeriums ließ sich die „Krone“ Daten der jüngsten Lohnsteuerstatistik für alle Arbeitnehmer auswerten. Ergebnis: In einer übersichtlichen Tabelle können Sie auf einen Blick erkennen, in welcher Verdienstklasse Sie mit dem eigenen Einkommen sind, wie viele Beschäftigte in Österreich mehr haben und wie viele weniger.