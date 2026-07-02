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Schlank ohne Abnehmspritze: GLP-1 aus der Küche

Ernährung & Wohlfühlgewicht
02.07.2026 13:00
Wirkung der Abnehmspritze ohne Pieks: Martina Hohenlohe und Dr. Markus Metka präsentieren ...
Wirkung der Abnehmspritze ohne Pieks: Martina Hohenlohe und Dr. Markus Metka präsentieren Rezepte zum Schlankwerden.(Bild: Krone-Collage/grinny - stock.adobe.com, Gault&amp;Millau/Stefan Donat)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Menschen, welche die Abnehmspritze verwenden, sind oft verunsichert darüber, was sie nun essen dürfen. Eine neue Plattform wartet mit Rezepten auf, die nicht nur zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen, sondern auch das Hormon GLP-1 weiter anregen. Davon profitieren ebenso jene, die ohne Abnehmspritze ein paar Kilos loswerden möchten.

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Wer abnehmen will, muss Essen als Verbündeten sehen. Nur wenn Genuss und Gesundheit keinen Gegensatz bilden, gelingt eine erfolgreiche Abnehmreise – egal, ob Sie die Abnehmspritze verwenden oder nicht (mehr). Mit schmackhafter Nahrung lässt sich der Abnehmspritzen-Effekt sogar ohne Injektionen erzielen. Lesen Sie, was ab nun auf den Teller kommen sollte, um das Sattmacher-Hormon GLP-1 ganz natürlich anzuregen.

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